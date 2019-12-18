Радиосигналы могли стать возможной причиной того, что самопроизвольно поднялся купол, который закрывает челябинский метеорит.
Как
Все должно быть понятно и объяснимо, надо дойти до истины. Она (причина. — NEWS.ru) либо техническая, либо электронная, либо это радиосигналы, — сказал он.
По его словам, самозапуститься механизм не мог. Чтобы поднять купол, нужно подойти к метеориту не дальше чем на два метра, встать на определённую линию и направить сигнал в специальное окошко на высоте 50 см.
Как писал NEWS.ru, 14 декабря на глазах у посетителей музея защитный купол самопроизвольно поднялся вверх, несмотря на то что никто не прикасался к пульту управления. Из-за этого сработала сигнализация на посту охраны. Некоторые посчитали это мистикой.
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