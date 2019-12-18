https://static.news.ru/photo/01a6fdba-225a-11ea-86b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: E]Mosike1/Xinhua/Global Look Press

Радиосигналы могли стать возможной причиной того, что самопроизвольно поднялся купол, который закрывает челябинский метеорит.

Как заявил РИА Новости директор исторического музея Южного Урала в Челябинске Владимир Богдановский, такие радиосигналы могли совпасть с сигналом от пульта управления куполом.

Все должно быть понятно и объяснимо, надо дойти до истины. Она (причина. — NEWS.ru) либо техническая, либо электронная, либо это радиосигналы, — сказал он.

По его словам, самозапуститься механизм не мог. Чтобы поднять купол, нужно подойти к метеориту не дальше чем на два метра, встать на определённую линию и направить сигнал в специальное окошко на высоте 50 см.

Как писал NEWS.ru, 14 декабря на глазах у посетителей музея защитный купол самопроизвольно поднялся вверх, несмотря на то что никто не прикасался к пульту управления. Из-за этого сработала сигнализация на посту охраны. Некоторые посчитали это мистикой.