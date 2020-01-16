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Новый порядок медосмотра водителей утвердят в феврале текущего года, рассказал главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. По его словам, сейчас идёт обсуждение раннего выявления злоупотребления спиртными напитками и запрещёнными веществами владельцами транспортных средств.

Реализацию этого приказа Минздрава перенесли на июль. В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа. Я думаю, что всё равно он пройдёт в той или иной части,...