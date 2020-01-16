Телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на отставку украинского премьер-министра Алексея Гончарука. Своё мнение на этот счёт он высказал в Telegram-канале.
Повторюшки... Чего только не сделают, лишь бы вернуться в повестку наших ТВ-шоу, — подчеркнул журналист.
О том, что премьер Украины подал в отставку, стало известно 17 января. Своё решение Гончарук объяснил произошедшим недавно скандалом, связанным с публикацией аудиозаписей его разговоров. На них человек с голосом, похожим на голос премьера Украины, называет «примитивным» понимание экономики Зеленским и указывает, что у него «туман в голове». Кроме того, он рассказывает собеседникам, что нужно объяснять президенту, поскольку сам он не очень хорошо разбирается в экономике, писал NEWS.ru.
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