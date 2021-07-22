Повторную вакцинацию от коронавируса начали во всех пунктах Москвы

Во всех прививочных центрах столицы началась повторная вакцинация от коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передаёт ТАСС.
Она
По данным московских властей, первым компонентом вакцины привились более 4 млн жителей столицы. Полностью процедуру вакцинации прошли свыше 2,2 млн москвичей.
Накануне сообщалось, что в столице возобновился розыгрыш автомобилей среди тех, кто сделал первую прививку. Кроме того, для привившихся жителей Москвы в возрасте старше 60 лет проводится поощрительная акция «Миллион призов».