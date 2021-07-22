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Повторную вакцинацию от коронавируса начали во всех пунктах Москвы

08:49, 22 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Во всех прививочных центрах столицы началась повторная вакцинация от коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передаёт ТАСС.

Она отметила, что столичные власти продолжают расширять возможности для вакцинации от COVID-19, в том числе повторной. С 22 июля ревакцинацию «Спутником V» и «Спутником Лайт» можно пройти в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы» и в других прививочных пунктах.

По данным московских властей, первым компонентом вакцины привились более 4 млн жителей столицы. Полностью процедуру вакцинации прошли свыше 2,2 млн москвичей.

Накануне сообщалось, что в столице возобновился розыгрыш автомобилей среди тех, кто сделал первую прививку. Кроме того, для привившихся жителей Москвы в возрасте старше 60 лет проводится поощрительная акция «Миллион призов».

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