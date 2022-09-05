«Повторно убили наших коллег»: «Новая газета» об отзыве лицензии «Новая газета» назвала убийством отзыв лицензии своего СМИ

Фото: АГН «Москва»

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (слева)

Редакция «Новой газеты» в своем Telegram-канале назвала отзыв лицензии своего печатного СМИ фактическим уничтожением газеты. Журналисты заявили, что основанием для решения суда стало непредоставление Роскомнадзору документа за период времени, когда самого ведомства еще не существовало. Само же решение, по мнению издания, стало своего рода повтором громких убийств его журналистов.

Сегодня повторно убили наших коллег, уже убитых этим государством за исполнение своего профессионального долга, — Игоря Домникова, Юрия Щекочихина, Анну Политковскую, Станислава Маркелова, Анастасию Бабурову, Наталью Эстемирову, Орхана Джемаля, — сказано в сообщении.

Ранее Басманный районный суд города Москвы лишил печатное издание «Новой газеты» свидетельства о регистрации СМИ. Поводом для этого стал иск Роскомнадзора: по его данным, «Новая газета» не предоставила в срок устав редакции. Главный редактор издания, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов назвал решение суда политическим и незаконным, добавив, что оно будет обжаловано. 6 сентября состоится суд по иску РКН об отзыве лицензии у «Новой рассказ-газеты».

