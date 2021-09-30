«Повсюду грязь и развод»: как россиян обманывают на курортах Египта

Курорты Египта открыли для россиян совсем недавно, но, как оказалось, на них всё не так уж хорошо. Хуже всего, по признанию туристов в Хургаде. Несмотря на красивые пляжи, в этой части Красного моря самая скудная флора и фауна. На портале «Тонкости туризма» был опубликован материал, посвящённый недостаткам египетских курортов.

Так, например, в статье сказано , что практически везде встречаются отели, которые нуждаются в ремонте. В номерах обшарпанная мебель, затёртые ковры, старые постельные принадлежности, расшатанная сантехника и «дышащие на ладан кондиционеры».

Среди минусов также называют проблему разбавленных напитков, когда в алкоголь, соки и кофе добавляют воду ради экономии. При этом многие туристы жалуются на уровень преступности. В качестве примера некоторые рассказывают про вымогательства работников отелей и владельцев продуктовых магазинов.

Вымогательство достигает фантастических размеров: цены на обычные продукты завышают раз в 10. Таксисты могут уехать в неизвестном направлении, прикинуться «моя твоя не понимай» и не ехать дальше, пока не выложишь кругленькую сумму, — говорится в статье.

Авторы отдельно отмечают наличие грязи и мусора на курортах, с которым местные власти не торопятся бороться. Россияне жалуются, что больше всего мусорят местные жители.

Ранее стало известно, что в правила выезда несовершеннолетних за рубеж внесут изменения. По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентины Казаковой, в соответствующем законе появятся «новации». Она уточнила, что все изменения будут направлены на защиту интересов ребёнка.