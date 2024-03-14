Поврежденный обстрелом ВСУ многоквартирный дом в Белгороде попал на видео

Фото: t.me/vvgladkov

Появилось видео многоквартирного дома в Белгороде, который был поврежден в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, кадры опубликовал Telegram-канал «БелПлюс». Отмечается, что почти все окна одного из подъездов были выбиты.

Ранее Telegram-канал Baza разместил фотографии взрывов в Белгороде. По его информации, очевидцы сообщили о громких звуках в центре и в районе вокзала. На опубликованных кадрах виден столб дыма.

14 марта Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что в центре Белгорода прогремел мощный взрыв. В Минобороны России информацию не комментировали. Канал уточнил, что очевидцы слышали взрыв на Донецкой улице рядом с автомобилем. В мэрии Белгорода при этом объявили ракетную опасность. Власти рекомендовали жителям оставаться в помещениях, а также не подходить близко к окнам.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что сегодня на въезде в Белгород погиб мирный житель, который передвигался на автомобиле. По сведениям канала, по машине ударил кассетный боеприпас, запущенный Вооруженными силами Украины из реактивной системы залпового огня. Как уточнил канал, после прилета снаряда автомобиль проехал по дороге еще около ста метров. По его данным, водитель не смог выбраться из машины.