«Повреждающие факторы»: пять наивных вопросов иммунологу

Зима подходит к концу, на это время года приходится пик простудных заболеваний. К тому же продолжается пандемия коронавируса. Как известно, лучше всего защищает от респираторных заболеваний собственный иммунитет. Противоречивой информации о том, как он работает, сейчас много. Как понять, справится ли он с вирусной нагрузкой, или ему нужно помочь? Какую роль во всём этом играет вакцинация, разбирался NEWS.ru.

Иммунная система помогает поддерживать постоянство генетического состава организма. Это значит, что она распознаёт, обезвреживает и уничтожает все чужеродные организмы (вирусы, бактерии, грибы, токсины). Также она следит за клетками собственного организма, чтобы они, например, не превратились в злокачественную опухоль. Такое происходит, если только система «пропускает» угрозу. Эту работу выполняют клетки иммунной системы — лейкоциты, которые образуются в костном мозге.

От чего зависит сила иммунитета конкретного человека?

Корректно это назвать не «силой», а «напряжённостью». Состояние иммунной системы человека зависит от многих факторов, самый главный — генетика, сообщил NEWS.ru врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Каким человека папа с мамой создали, какие гены передали, регулирующие иммунную систему, так у него иммунная система и будет работать. К каким-то инфекциям человек будет более устойчив, к каким-то — менее. Владимир Болибок врач — аллерголог-иммунолог врач — аллерголог-иммунолог

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Устойчивость организма к некоторым патогенам зависит от национальности и расы. Например, народам Крайнего Севера России не страшен бруцеллёз (инфекционное заболевание, которое передаётся человеку от больного животного). Их иммунитет быстро обезвреживает патогенные микробы и не даёт болезни развиться. А вот от туберкулёза они совсем не защищены. Попавшая в организм палочка Коха без лечения вызывает быструю смерть.

В норме иммунная система может отразить атаку примерно 10 млн различных бактерий вирусов, сообщает доктор Болибок. У нас очень большой потенциал защиты, но полностью реализуется он не всегда. Ослабление иммунитета происходит по нескольким причинам.

Во-первых, возраст. С годами врождённая способность иммунной системы быстро отвечать на большое количество неизвестных возбудителей угасает. Этот процесс становится заметным после 35 лет. Хотя у всех он проходит по разному «сценарию». У одного человека возрастной иммунодефицит более выраженный, а у другого — менее. Например, долгожителей врачи называют «иммунологической элитой», у них ослабление защитных сил происходит в очень позднем возрасте или вообще не случается.

Неблагоприятно также действуют на организм «ряд повреждающих факторов». Доктор Болибок выделяет несколько распространённых вирусов. Так, к 50 годам почти 90% всех людей заражены вирусом Эпштейна-Барра (ВЭБ). От него пока нет лекарства. Инфекционный агент пожизненно присутствует в организме, но клинически не проявляется. Вирус является настоящим вредителем. Он «висит» на клетках иммунной системы, мешает их функционированию. По похожему сценарию ведёт себя в организме цитомегаловирус. Сам по себе он никакого заболевания не вызывает. Но разрушает целостность слизистых оболочек, снижая их способность защищать организм от инфекции. То есть снижает местный иммунитет.

Курение, злоупотребление алкоголем, стрессы, неблагоприятная экологическая обстановка, малоподвижный образ жизни, «бедное» питание на витамины и микроэлементы — это тоже влияет на иммунитет не лучшим образом. Как сообщил NEWS.ru врач-иммунолог Андрей Мыльцев, у человека от рождения есть определённый «запас» иммунитета. Вредные привычки его нагружают попусту (например, чтобы справиться с алкогольной интоксикацией, требуется много сил). Ресурс иммунитета заканчивается быстрее, чем нужно. И защитных сил уже не хватает для поддержания нормального функционирования организма.

Как понять, что с иммунитетом всё плохо?

Если человек простудился, это не значит, что с его иммунитетом всё плохо. Врачи говорят: испытывать симптомы ОРВИ несколько раз в год — это нормально. Беспокоиться нужно, когда вы начали болеть чаще, чем обычно, сообщает Владимир Болибок. Например, если раньше человек наблюдал у себя симптомы ОРВИ три раза в год, а теперь — шесть. Также есть повод задуматься, если недуг проходит тяжелее, а вылечиться от него сложнее, чем раньше. Состояние иммунной системы можно отследить, сдав анализы. Такие исследования проводят в поликлинике по ОМС.

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Одно из проявлений возрастного иммунодефицита — снижение уровня отдельных типов лейкоцитов или снижение лейкоцитов в целом. А самое частое — нарушение соотношения типов лейкоцитов между собой, сообщает врач. Чаще всего встречается нейтропения (снижение уровня нейтрофилов), лимфоцитопения (снижение уровня лимфоцитов), лимфоцитоз (преобладание лимфоцитов над нейтрофилами), лейкопения (общее снижение лейкоцитов).

Как повысить иммунитет? Витаминные комплексы помогут?

Одна из причин снижения напряжённости иммунитета — дефицит витаминов и микроэлементов в организме человека. Он есть практически у всех, особенно жителей мегаполисов. Как бы человек хорошо ни питался, «добрать» необходимое количество из пищи ему сложно. Горожанин, ведущий малоподвижный образ жизни, просто не способен съесть столько, чтобы получить суточную норму витаминов из продуктов. Или он будет весить полтора центнера. Поэтому витамины нужно принимать, но принимать правильно. Переборщить с ними — тоже опасно.

Количество витаминов и микроэлементов в препарате для ежедневного приёма не должно превышать рекомендуемую суточную дозу потребления. Дозировки должны быть сбалансированные и в рекомендуемых пределах, — сообщил Болибок.

Врач рекомендует пить БАДы во время еды, запивая водой. Это более физиологично. Перемешиваясь с пищей, они обогатят её нужными активными веществами без повышения калорийности рациона. Если принимать витамины на голодный желудок, они хуже усваиваются и могут вызвать раздражение ЖКТ. Доктор Болибок добавил, что «нет какого-то одного витамина, который обладает свойствами повышать иммунитет». Чтобы сохранить здоровье, важен баланс всех веществ. Существует комплексный анализ крови на витамины и микроэлементы, при желании его можно сдать в любой коммерческой лаборатории. На основе результатов уже врач назначит правильный препарат.

Витамины — это адаптогены, то есть вещества, которые помогают нашему организму взаимодействовать с окружающей средой, нивелируя её негативные факторы, продолжает Андрей Мыльцев. Врач рекомендует осторожно относиться к добавкам в таблетированной форме. Не все из них одинаково полезны. Самостоятельно назначать себе витамины и покупать их нельзя. Это должен делать врач после соответствующего анализа.

Бывают плохого качества витамины, неразлагаемые. От них пользы человек не получит. Они обогатят только мочу. Биодоступность витаминов даже хорошего качества — 30–40%. То есть принимать только их, не питаясь полноценно, — плохая идея. Андрей Мыльцев врач-иммунолог врач-иммунолог

К тому же существуют правила приёма витаминов, без соблюдения которых они не работают. Например, одни нужно пить только с полиненасыщенными жирными кислотами, другие — запивая только водой.

Ведь существуют иммуномодуляторы: выпил — и иммунитет всегда на страже.

Как и антибиотики, это опасная игрушка в руках человечества. Даже врачи назначают эти препараты без показаний и предварительного обследования. Врач Андрей Мыльцев заявил, что является резким противником такого подхода.

Иногда приходит пациент со списком на два листа — всё то, чем его кормили доктора. А там в иммунограмме изменения совершенно не того плана, чтобы назначать данные препараты. Наоборот, иногда приходится иммуносупрессией заниматься, а не иммуномодуляцией, — сообщил Мыльцев.

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Хаотичный приём иммуномодуляторов — прямой путь к аутоиммунным заболеваниям. Например, аллергии, ревматоидному артриту, псориазу. Когда защитные силы активизируют слишком сильно, они начинают искать мишень везде. По мнению Мыльцева, если человек здоров, ему незачем «активировать иммунитет». Он и так справится с поступающими угрозами.

У меня сильный иммунитет, он со всем справляется, зачем мне вакцинация?

По типу механизмов иммунной защиты различают два вида иммунитета — врождённый и адап­тивный (приобретённый). Первый даётся человеку от природы, второй — вырабатывается в процессе жизни, в ходе столкновения с разными патогенами. Чтобы побороть инфекцию, человеку нужен иммунитет как раз второго типа. Он формируется после того, как организм адаптируется к вирусу или бактерии, попавшей в него, сообщил NEWS.ru врач-иммунолог Евгений Тимаков. На это может понадобиться 7–10 дней, за это время уже можно погибнуть.

Если инфекция агрессивная, например корь или дифтерия, то она успевает в организме нанести поражения различных органов и систем. Когда иммунитет, наконец, включится в работу, может быть поздно. Евгений Тимаков врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр

С помощью вакцинации человеку как раз создают специфический иммунитет против опасных инфекций. Вакцина не заражает организм, но «тренирует его», готовит к встрече с опасным возбудителем. Не зря многие опасные заболевания, которые косили миллионы людей, были побеждены только благодаря вакцинации.