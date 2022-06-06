Повод пересмотреть обязательства: что происходит с трудовыми правами в РФ Компании всё чаще стали прикрываться кризисом для сокращения ставок, премий и зарплат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трудовые права россиян начали массово нарушаться на фоне изменившейся экономической реальности. Возникновение подобного тренда подтвердили в Центре социального проектирования «Платформа». Опрошенные NEWS.ru эксперты утверждают: работодатели пользуются ухудшающейся на рынке труда ситуацией и прибегают к самым разным уловкам: сокращают жалованье, убирают прежние бонусы и премии, отменяют устоявшиеся договоренности по продолжительности рабочего дня и всё больше переходят на теневой формат работы. О том, как россияне начали попадать в ещё большую зависимость от своих работодателей, — в материале NEWS.ru.

Невозможно оспорить

Москвичка Наталья более пяти лет работает в одной из столичных компаний в сфере маркетинга. Девушка рассказала, что за это время успела вырасти до руководителя среднего звена.

Всё было хорошо, зарплата стабильно росла, правда, большая часть была оформлена в виде постоянной премии. Меня в принципе всё устраивало, и я, имея двоих детей, даже не побоялась оформить ипотеку. Однако в марте многое поменялось, — рассказала NEWS.ru Наталья.

После начала специальной военной операции на Украине и последовавших экономических санкций руководство компании, где трудится девушка, собрало коллектив — топ-менеджеры проинформировали, что времена поменялись, некоторые заказчики перестали быть таковыми, поэтому необходимо «затянуть пояса».

Наши трудовые договоры просто переписали — история с постоянной премией исчезла, и в результате мы остались на „голом“ окладе. Некоторые, конечно, попытались возмутиться, но руководство провело сокращения. Часть сотрудников осталась без работы, другие сами всё поняли. Не хочешь работать на новых условиях — катись нафиг, — рассказала Наталья.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подобные истории сегодня перестали быть редкостью: похожими жалобами сегодня буквально переполнены форумы и соцсети. Как пояснил NEWS.ru основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев, сейчас у бизнеса существуют объективные трудности, однако часть собственников и топ-менеджеров используют ситуацию, чтобы оправдать прямые нарушения прав работников, которые вынуждены смиряться с этим из-за риска остаться без работы в сложный период.

Прежде всего, речь идет о сокращении неофициальных выплат под разными предлогами, поскольку эти суммы невозможно оспорить. Объективно часть вины за подобную ситуацию лежит на самих работниках, позволяющих оплачивать свой труд „в конвертах“, и, конечно же, на безгласных профсоюзах, — заявил Сарбаев.

По его словам, часть бизнесменов, почувствовав ослабление контроля со стороны государства, к сожалению, решила проявить не должное понимание и вспомнить о своей социальной ответственности, а переложить свои проблемы на плечи наемных работников.

Появление тренда на массовое ущемление трудовых прав сотрудников подтвердила и генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа» Мария Макушева. По ее оценкам, это происходит в любой кризис, когда бизнесы стремятся сократить расходы. Чрезвычайность момента как бы оправдывает владельцев и менеджеров в их собственных глазах: всем трудно, и трудности эти созданы не их руками, от них зависят оставшиеся люди и бизнес и прочее.

Но стоит поставить более фундаментальный вопрос о защищенности человека на современном рынке труда. Чаще всего в кризис страдают неформальные договоренности и полутеневые форматы. Здесь каждый трактует договоренности, как ему удобнее. И считает кризис поводом пересмотреть обязательства. Кризисы проявляют все риски полулегальной занятости и неформализованных отношений, столь привычных для российского рынка, — указала Макушева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основные нарушения трудовых прав связаны с отказом работодателей от неформальных или не полностью оформленных отношений. В числе таковых, например, короткий рабочий день в пятницу, который засчитывался как полный, или корпоративный автобус, чтобы доставлять рабочих на предприятие и обратно, рассказал NEWS.ru руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. То же самое, по его словам, касается сферы премирования, когда премия — часть оклада, но оформленная таким образом, что в случае отпуска, например, из-за остановки конвейера, работники получают только часть официального оклада.

Уповать на помощь контролирующих структур не в российской традиции. Истории, когда госорганы наказывают работодателей за несправедливое отношение к работникам — скорее, исключение из правил, либо носят показательный характер. Например, недавно Государственная инспекция труда в Нижегородской области оштрафовала на 50 тысяч рублей АО «Почта России» за нарушение трудового законодательства. Работнице Управления Федеральной почтовой связи Нижегородской области оплата ежегодного отпуска была произведена с нарушением сроков выплаты.

Связаны кредитами

Впрочем, эксперты утверждают, что государство во многом само виновато в складывающейся ситуации, когда трудовые права работников существуют лишь в теории. На эффективность надзора в сфере занятости заметно повлиял объявленный правительством РФ мораторий на проведение проверок. В итоге работодателям, в том числе и недобросовестным, фактически включили зеленый свет.

Такая ситуации привела к тому, что работник вынужден соглашаться практически на любые условия, предлагаемые работодателями, ибо многие категории работников жестко связаны кредитными обязательствами, существенно выросшими расходами на всё, и выбирать им особенно не приходится, — пояснил в разговоре с NEWS.ru экономист Сергей Храпач.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Напомним, в начале марта правительство России ввело мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей — он будет действовать до конца 2022 года. Плановые проверки, как отмечалось ранее, сохранятся только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

Источник NEWS.ru в трудовой инспекции одного из регионов сообщил, что работодатели сегодня в массовом порядке уменьшают заработную плату.

Кроме того, многие руководители сегодня пытаются всячески экономить на социальных налогах с фонда оплаты труда путем, увеличивая долю «серых заработных плат», а подчас вообще никак не оформляя работников. В итоге рынок «серой» занятости стремительно растет, — пояснил собеседник издания.

Первый всплеск массового нарушения трудовых прав граждан был зафиксирован правоохранителями и надзорными органами еще в 2020 году, вскоре после начала пандемии коронавирусной инфекции. Тогда введенный режим самоизоляции многие работодатели использовали как повод не платить зарплату сотрудникам, а во многих случаях — просто их уволить. Об этом ранее заявлял генпрокурор России Игорь Краснов. В первый пандемийный год по материалам прокурорских проверок было возбуждено более тысячи уголовных дел. Однако история имеет свойство повторяться дважды.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Эксперты прогнозируют, что тренд на дальнейшее ущемление прав сотрудников продолжит набирать обороты. В пользу такого сценария работает сразу несколько факторов. Во-первых, и вправду объявленный мораторий на запрет проверок, о чем говорят эксперты, во-вторых, беспомощность профсоюзов при защите трудовых прав.

По данным ВЦИОМа, более половины россиян полагают, что профсоюзные организации не помогают при защите трудовых прав. При нарушении трудовых прав в профсоюзы обращались всего 2% россиян. Выяснилось, что 42% респондентов полагают, что российские профсоюзы не играют никакой роли в современной России, а 40% опрошенных считают, что эта роль незначительная.

Согласно экспертным прогнозам, «серая» занятость объективно продолжит расти, по крайней мере, пока экономика не пройдет «структурную перестройку». В серой зоне по-прежнему остается львиная доля сезонных работ и сферы услуг. Есть риск, что часть работодателей «оптимизирует» налоговые расходы через перевод оплаты работникам в серую зону.