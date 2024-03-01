«Повезло ей»: психолог о ведущей «России», чей муж захотел третьего ребенка Психолог Закиева похвалила мужа ведущей «России» за желание третьего ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Основным фактором для появления еще одного ребенка в семье является готовность родителей к этому событию, заявила детский психолог Марина Закиева для NEWS.ru. Несмотря на это, поддержка государства в этом вопросе тоже важна, уточнила она.

Напомним, что в прямом эфире телеведущая канала «Россия 24» Наталья Литовко призналась, что ее супруг захотел завести третьего ребенка, прослушав послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Российский лидер объявил о новых мерах поддержки многодетных семей.

В данном случае как мы видим, мужчина берет на себя ответственность в принятии этого решения, так как видит новые возможности в предлагаемой поддержке и быстро сориентировавшись использует их. Конечно не всегда в таком решении финансовый вопрос является приоритетным, очень много зависит и от желания будущих родителей уделить время и силы воспитанию, — отметила Закиева.

Психолог оценила смелость мужа телеведущей, который показал готовность к ответственности как глава семьи. По мнению психолога, Литовко повезло с супругом.

Будем надеяться, что предложение супруга одобрит и в нашей стране станет на одну многодетную семью больше, — уточнила специалист.

Ранее Путин в своем послании Федеральному собранию сообщил, что программа семейной ипотеки в России будет продлена до 2030 года. По словам главы государства, базовые параметры кредитования сохранятся. За последние шесть лет миллионы семей в России улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тысяч — с помощью семейной ипотеки, напомнил он.