Повара назвали блюда, которые не стоит брать в столовых

Чтобы не отравиться в дешёвых точках общепита, нужно быть максимально внимательным. Главное не брать засохшие или обветренные продукты, не трогать салаты, находящиеся вне холодильной зоны, а смешанные с майонезом или сметаной супы вообще обходить стороной. Об этом «Москве 24» рассказали шеф-повара различных ресторанов.

Салаты, кремовые десерты и молочные продукты обязательно должны находиться в холодильнике или холодильной витрине, — отметил шеф-повар Александр Рягузов.

По его словам, лучше не трогать те блюда, где ингредиенты уже засохли или обветрились, тем более не стоит брать продукты со следами плесени. Если же выбор пал на майонезный салат, то сверху не должно быть засохшей корочки майонеза. Это будет означать, что такое блюдо опасно для здоровья.

Слишком жирную пищу тоже не стоит брать. Возможно, подобное кушанье повкуснее и посытнее, но ваш желудок может с ним не справиться. Вот после такого второго блюда обычно и случаются изжоги и отрыжки, — подчеркнул Рягузов.

Также всегда необходимо задавать вопрос по составу блюда, если его ингредиенты вызывают подозрения. Вполне вероятно, что в нём могут находиться продукты, которые тяжело или вообще не усваиваются организмом, сообщил специалист.

А вот бренд-шеф Артём Волчек вообще не рекомендует брать никакие блюда из мясного фарша, будь то котлеты, тефтели, фрикадельки или любая другая продукция. Это связано с тем, что фарш может быть некачественный и повара добавляли в него различные приправы и другие ингредиенты, чтобы он стал вкуснее и ароматнее. Также блюда из фарша значительно быстрее портятся, поэтому, если есть выбор, лучше взять цельный кусок мяса.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, что чаще всего отравления происходят из-за молочных продуктов, поскольку они имеют ограниченный срок годности.