Повар раскрыла секрет быстрого приготовления полезного варенья

Для приготовления вкусного и полезного варенья не нужно долго стоять у плиты, достаточно просто перетереть ягоды с сахаром. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала повар из Долгопрудного, специалист по домашней кухне Юлия Калинина. По словам специалиста, самый быстрый способ приготовления варенья — это заморозка перетёртых ягод. На это уходит всего 15 минут. К тому же при таком способе приготовления не требуется тепловая обработка и все витамины остаются в ягодах.

Вариантов здесь миллион. Можно взять малину, чёрную смородину, смешать в пропорциях: килограмм ягоды к 500 граммам сахара, перетереть и отправить в заморозку. Замораживать можно в пакетах, можно — в одноразовых контейнерах или даже в обычных пластиковых бутылках, — сказала Калинина.

Повар также советует приготовить варенье из вишни с вином. Для этого нужно килограмм ягод без косточек смешать с полкило сахара, дать настояться 15 минут и влить туда бокал красного вина. При желании можно добавить лимонную цедру и палочку корицы. После чего всю эту смесь прокипятить примерно в течение 30 минут, разлить по стерильным банкам и закрыть крышками.

По словам Калининой, такое варенье не нужно закручивать, при этом храниться оно может не только в холодильнике, но и в обычном шкафу.

Ранее кондитер Карина Загоскина, основательница кондитерской «Пекарина», рассказала, как можно приготовить мороженое в домашних условиях. По её словам, для этого нужно использовать только блендер, пару замороженных ягод и, в зависимости от переносимости или непереносимости лактозы, сливки любой жирности или йогурт.