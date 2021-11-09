Евгений Пригожин создаёт в Петербурге новый «медиахолдинг»

Миллиардер Евгений Пригожин пытается получить влияние на петербургские СМИ — телеканал «Санкт-Петербург», радиостанцию «Эрмитаж», порталы «Петербургский дневник» и «Город плюс», а также «МК в Питере», рассказал источник NEWS.ru. Если раньше его медиапроекты финансировались исключительно в частном порядке, то новые интересующие бизнесмена структуры получают деньги из бюджета, обратил внимание собеседник. По его словам, Пригожин может усиливать свои позиции на медийном рынке на фоне тлеющего противостояния с губернатором Северной столицы Александром Бегловым.
За счёт государства
Активную деятельность в медиасфере Пригожин начал давно. В 2013 году было создано Агентство интернет-исследований, о связи которого с бизнесменом
В «Патриот» входят федеральные СМИ, такие как РИА ФАН, а также петербургское «Невские Новости». Это издание
По словам собеседника, «МК в Питере» — часть создаваемого Пригожиным «холдинга» петербургских медиа. Информатор подчёркивает, что, в отличие от «фабрики медиа», эта структура получает финансирование из бюджета. Также источник упомянул порталы «Город +» и «Петербургский дневник». Оба принадлежат городской администрации, а последний прямо на странице «О проекте»
Источник перечислил ещё два медиа, которые переходят под контроль Пригожина: радио «Эрмитаж» и телеканал «Санкт-Петербург». Радиостанция в 2020 году
«Санкт-Петербург» — государственный канал, принадлежащий непосредственно администрации города. В 2021 году его возглавил Александр Малькевич. До этого, как писал РБК, он
Я впервые встречаю такой гремучий коктейль разных СМИ, которых пытаются объединить вместе. Для авторов разных вбросов и сочинителей из Telegram-каналов хочу рассказать, что, во-первых, «МК в Питере» — это частное издание, которое, насколько я вижу, находится вообще в оппозиции к городской власти, это жёсткое СМИ. Второе: радио «Эрмитаж» — это популярная в городе радиостанция, находящаяся в частных руках, у которой вообще нет информационного вещания. Канал «Санкт-Петербург», «Город +» и «Петербургский дневник» — это три СМИ, учредителем которых выступает Санкт-Петербург, и поэтому нет ничего странного в том, что мы часто координируем свои действия в освещении событий, которые происходят в городе, — сказал он.
Интересы Пригожина на петербургском рынке медиа подтверждаются публикациями о его намерениях купить издание «Фонтанка». «Медуза» утверждала, что переговоры об этом
Тлеющие угли
4 ноября издание «Политика сегодня», входящее в медиагруппу «Патриот»,
Слухи об отставке Беглова периодически
Собеседник NEWS.ru объяснил, что конфронтация вспыхнула вновь, когда команда Пригожина во время выборов в Госдуму 2021 года «работала на результат» параллельно с командой зампреда президента в Северо-Западном федеральном округе Любовью Совершаевой. Хороший для властей результат считали своей заслугой обе стороны. Пригожин по итогам кампании, как пояснил источник, хотел, чтобы его люди заняли посты в руководстве города, но Беглов посчитал, что результат — заслуга Совершаевой.