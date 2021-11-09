Евгений Пригожин создаёт в Петербурге новый «медиахолдинг»

Миллиардер Евгений Пригожин пытается получить влияние на петербургские СМИ — телеканал «Санкт-Петербург», радиостанцию «Эрмитаж», порталы «Петербургский дневник» и «Город плюс», а также «МК в Питере», рассказал источник NEWS.ru. Если раньше его медиапроекты финансировались исключительно в частном порядке, то новые интересующие бизнесмена структуры получают деньги из бюджета, обратил внимание собеседник. По его словам, Пригожин может усиливать свои позиции на медийном рынке на фоне тлеющего противостояния с губернатором Северной столицы Александром Бегловым.

За счёт государства

Активную деятельность в медиасфере Пригожин начал давно. В 2013 году было создано Агентство интернет-исследований, о связи которого с бизнесменом говорится в результатах расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера. РБК писал, что это — одно из юрлиц «фабрики медиа», которая объединяет СМИ Пригожина. Сам бизнесмен неоднократно отрицал свою причастность к «фабрике медиа», а потом возглавил попечительский совет медиагруппы «Патриот», в которую вошли СМИ, упомянутые в расследованиях.

Роберт Мюллер Federal Bureau of Investigation/wikimedia.org

В «Патриот» входят федеральные СМИ, такие как РИА ФАН, а также петербургское «Невские Новости». Это издание занимает четвёртое место в городском рейтинге цитируемости «Медиалогии» и хвастается 2 млн уникальных посетителей в месяц. Генеральным директором юрлица издания — ООО «НевНов» — до 2021 года был Тимофей Шабаршин. Теперь он руководит ООО «Региональные Медиа» — компанией, которая издаёт «МК в Питере». Сам он писал в своём Telegram-канале, что назначение его на пост руководителя федеральной франшизы не имеет никакого отношения к предыдущим местам его работы, в том числе «Невским Новостям». Однако СМИ прямо писали , что владельцем издания стали «структуры бизнесмена Евгения Пригожина». Информатор NEWS.ru также уверяет, что он связан с этими изменениями.

По словам собеседника, «МК в Питере» — часть создаваемого Пригожиным «холдинга» петербургских медиа. Информатор подчёркивает, что, в отличие от «фабрики медиа», эта структура получает финансирование из бюджета. Также источник упомянул порталы «Город +» и «Петербургский дневник». Оба принадлежат городской администрации, а последний прямо на странице «О проекте» сообщает , что является официальным сетевым изданием правительства Санкт-Петербурга.

Источник перечислил ещё два медиа, которые переходят под контроль Пригожина: радио «Эрмитаж» и телеканал «Санкт-Петербург». Радиостанция в 2020 году начала процедуру банкротства, её долги погасил как раз телеканал «Санкт-Петербург».

«Санкт-Петербург» — государственный канал, принадлежащий непосредственно администрации города. В 2021 году его возглавил Александр Малькевич. До этого, как писал РБК, он возглавлял входящее в «фабрику медиа» Пригожина издание USA Really. Затем медиаменеджер попал в санкционный список Соединённых Штатов. В 2020 году, как писала «Медуза» (признана властями РФ иноагентом), Пригожин рассматривал вариант выдвижения Малькевича на выборы в Госдуму от партии «Родина». Сам Малькевич в разговоре с NEWS.ru заявил, что информация о создании нового «медиахолдинга» в Петербурге не соответствует действительности.

Александр Малькевич Сергей Булкин/NEWS.ru

Я впервые встречаю такой гремучий коктейль разных СМИ, которых пытаются объединить вместе. Для авторов разных вбросов и сочинителей из Telegram-каналов хочу рассказать, что, во-первых, «МК в Питере» — это частное издание, которое, насколько я вижу, находится вообще в оппозиции к городской власти, это жёсткое СМИ. Второе: радио «Эрмитаж» — это популярная в городе радиостанция, находящаяся в частных руках, у которой вообще нет информационного вещания. Канал «Санкт-Петербург», «Город +» и «Петербургский дневник» — это три СМИ, учредителем которых выступает Санкт-Петербург, и поэтому нет ничего странного в том, что мы часто координируем свои действия в освещении событий, которые происходят в городе, — сказал он.

Интересы Пригожина на петербургском рынке медиа подтверждаются публикациями о его намерениях купить издание «Фонтанка». «Медуза» утверждала, что переговоры об этом шли ещё в 2017 году, но закончились продажей издания холдингу Виктора Шкулёва. Сейчас, как считает источник NEWS.ru, «Фонтанка» осталась единственным независимым СМИ в городе. Всё это, как отмечает собеседник, происходит на фоне противостояния Пригожина с главой Бегловым.

Тлеющие угли

4 ноября издание «Политика сегодня», входящее в медиагруппу «Патриот», опубликовало материал «Как губернатор Петербурга Беглов оказался на грани отставки». В нём критикуется политика главы города по коронавирусным ограничениям и говорится о помощнике вице-губернатора Максима Соколова Виталии Родионове, который «может быть причастен к схемам откатов и поборов с подрядчиков в сфере транспорта».

Слухи об отставке Беглова периодически появляются в СМИ, однако в данном случае это может быть отражением противостояния Пригожина и петербургского губернатора, считает источник NEWS.ru. По данным СМИ, конфликт политика и бизнесмена начался ещё в 2019 году. Znak.com писал , что Беглов и Пригожин поссорились на фоне выборов губернатора Петербурга. По сведениям источника издания, Пригожин активно помогал избраться Беглову, а взамен хотел выйти на мусорный рынок города. Однако ниша оказалась занята.

Александр Беглов Сергей Булкин/NEWS.ru

Собеседник NEWS.ru объяснил, что конфронтация вспыхнула вновь, когда команда Пригожина во время выборов в Госдуму 2021 года «работала на результат» параллельно с командой зампреда президента в Северо-Западном федеральном округе Любовью Совершаевой. Хороший для властей результат считали своей заслугой обе стороны. Пригожин по итогам кампании, как пояснил источник, хотел, чтобы его люди заняли посты в руководстве города, но Беглов посчитал, что результат — заслуга Совершаевой.