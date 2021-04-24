Повар назвал главные ошибки россиян при приготовлении шашлыка

https://static.news.ru/photo/36c2ca0a-a50e-11eb-8073-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повар Пётр Пахомов в интервью телеканалу «360» перечислил главные ошибки при приготовлении шашлыка.

По его словам, основным заблуждением россиян является мнение, для мариновки мяса достаточно два часа.

Также он предупредил, что мороз не убивает бактерии — они могут затихнуть, однако при повышении температуру начнут оживать.

На любом мясе уже живут бактерии. Пока целый кусок, бактерии только сверху. Как только нарезали, каждый кусочек будет, условно говоря, присыпан этими бактериями. Ваша задача — не дать им сильно развиться, — пояснил повар.

По его словам, наилучшим вариантом для маринада станет лук и соль. Лук необходимо выжать, чтобы она дал сок. А вот вешать луковые кольца на шампур не стоит, так как они сгорят намного быстрее, чем приготовится шашлык.

Пахомов подчеркнул, что с опаской следует относиться к маринадам из йогуртов, кетчупов и других продуктов с высоким содержанием сахара. Он уточнил, что сахар быстро горит, поэтому в итоге можно получить обгоревшую корочку снаружи и сырое мясо внутри.

Ранее диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха рассказала, что шашлык может стать хорошим средством от стресса. Кроме того, блюдо, приготовленное из любого мяса, содержит в себе важные для организма элементы.