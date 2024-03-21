Потрошитель старушек: зачем поволжский маньяк Тагиров убил 31 пенсионерку

Фото: Алина Файзрахманова/ТАСС

Радик Тагиров (справа), обвиняемый в убийстве 31 пожилой женщины в 15 городах России, во время заседания в зале Верховного суда Татарстана

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы 42-летнего Радика Тагирова. Он также известен в СМИ как поволжский маньяк, которого обвинили в убийствах более 30 пенсионерок. Следствию удалось доказать, что преступления были совершены в нескольких городах России и каждый раз жертвами Тагирова становились пожилые женщины. Почему обвиненный убивал только пенсионерок и его так долго не удавалось поймать — в материале NEWS.ru.

На кого и где охотился маньяк

По данным следствия, Радик Тагиров убивал с марта 2011 по октябрь 2012 года. Он совершал преступления в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иваново, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве.

Согласно материалам дела, пенсионерки пускали Тагирова в квартиру, так как он представлялся сотрудником коммунальной службы. Он избивал и душил одиноких пенсионерок и похищал у них деньги и ценные вещи.

«Следствие обладало данными о генотипе преступника и отрабатывало разные версии, на причастность к совершению преступлений было проверено более 10 тысяч человек с проведением более пяти тысяч экспертных исследований», — заявили в СК, сообщив о завершении следствия по делу.

Зачем Тагиров убивал пенсионерок

В деле говорится, что 31 человек стали жертвами Тагирова. Больше всего — восемь пенсионерок — он убил в Казани. Маньяк совершил первые преступления после того, как вышел из колонии. Он отбывал срок за кражу и незаконное хранение оружия: в 2009-м его посадили, а в 2010-м он освободился и через некоторое время убил первую жертву.

Ею стала 82-летняя Насима Ишмуратова. 5 марта 2011 года Тагиров постучался к ней в квартиру, представился коммунальщиком, которому надо было проверить вентиляцию, оглушил ее ударом сзади и задушил. Перед тем как убежать, он украл из дома пенсионерки семь тысяч рублей.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

По информации «Бизнес.Онлайн», с этого момента Тагиров убивал и грабил пожилых женщин на протяжении 20 месяцев. Следователи обратили внимание на одинаковый почерк маньяка. Все погибшие жили одни, преступник обманывал их и проникал в жилье, а потом душил пенсионерок.

В качестве орудия убийства Тагиров, как правило, использовал подручные средства: платок, пояс от халата или шнур от утюга. В юношестве подсудимый увлекался борьбой и любил хвастаться, что лучше всего у него получается удушающий захват.

В квартирах жертв преступник всегда искал деньги, однако находил обычно не больше 30 тысяч рублей. Порой Тагиров уходил без наличных. Один раз ему повезло, и он нашел 230 тысяч рублей. В общей сумме он похитил у своих жертв 895 тысяч.

Почему Тагирова долго не могли поймать

Тагиров был осторожен, но однажды едва не попался. В городе Волжске мужчина задушил пенсионерку проводом от утюга, но забрать деньги и драгоценности он не успел. Внезапно сын женщины вернулся домой и увидел лежащую на полу мать. Преступник спрыгнул с балкона и убежал.

«Кажется, это был третий этаж обычной хрущевки. При падении он повредил ногу, но смог быстро сбежать. И как-то так вышло, что в этот момент никто его не увидел. После этого маньяк стал выбирать жертв, проживающих на нижних этажах — не выше второго», — писали СМИ.

Тагиров заметал следы одним и тем же способом: он засыпал пол порошком или заливал чистящим средством, чтобы служебные собаки не могли взять его след. У каждой жертвы он обязательно забирал ключи и запирал входные двери, так как опасался, что в противном случае соседи заподозрят неладное.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как вышли на след Тагирова

Как писали СМИ, следователи поняли после нескольких похожих убийств пенсионерок, что их совершает один человек. Созданная специальная следственная группа объединила все подобные уголовные дела. Экспертиза ДНК позже подтвердила, что убийства в Татарстане совершил один и тот же человек.

В Уфе 26 сентября 2012 года Тагиров попал в объектив камеры видеонаблюдения на подъезде, когда пытался убить очередную жертву. Увидев, что в дом заходит пенсионерка с сумками, Тагиров предложил донести тяжести до квартиры. Женщина согласилась, но в квартире «помощник» напал на нее. Пенсионерке повезло: дома была ее внучка, поэтому маньяк испугался и сбежал. Но его изображение с камеры помогло оперативникам составить фоторобот.

Осенью 2012 года региональное управление СК по Самарской области даже объявляло вознаграждение в 1 млн рублей за любую информацию о поволжском маньяке.

Ведущие дело следователи подозревали, что у серийного убийцы могли быть психологические расстройства, так как он убивал исключительно пожилых женщин.

Несмотря на все меры предосторожности (например, трикотажные перчатки, которые обычно надевал во время преступлений маньяк), мужчина оставил следы пота на вещах некоторых из жертв. Именно по ним судмедэксперты определили, что убитые в сотнях километров друг от друга женщины погибли от рук одного человека.

Как задержали Тагирова

Как сообщал РЕН ТВ, в начале 2020 года жительница Татарстана обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она рассказала, что восемь лет назад 38-летний Радик Тагиров ушел из дома и разорвал все отношения с семьей.

Силовики предложили ей сдать биологический тест — взяли соскоб с внутренней стороны щеки. Полученные данные внесли в базу и стали искать совпадения с ДНК ранее задержанных, умерших или имевших судимости россиян. Данные разыскиваемого полностью совпали с генотипом поволжского маньяка. Когда его задержали в Казани, он признался в убийствах и согласился сотрудничать со следствием.

Фото: Алексей Насыров/ТАСС Радик Тагиров (в центре), обвиняемый в совершении серии убийств пожилых женщин на территории 12 субъектов РФ, после ареста в Советском районном суде

На тот момент у него уже была семья и ребенок. Мужчина работал в торговом доме «Максат». Коллеги Тагирова говорили о нем как об ответственном сотруднике, друзья называли его примерным семьянином.

Что сказал Тагиров о преступлениях

В ходе допросов мужчина признался, что перед каждым преступлением обращал внимание на занавески в квартире потенциальной жертвы: если они были грязными, с большой долей вероятности она жила одна. Тагиров считал удушение наиболее гуманным способом убийства.

«Мои преступления были спонтанными — кушать хотел. Жертв было много, я их не считал», — рассказывал на допросах Радик Тагиров.

Однако следователи не уверены, что мужчиной двигал исключительно материальный интерес. По их мнению, Тагирову нравилось убивать своих жертв.

Рассмотрение дела Тагирова по существу в Верховном суде Татарстана началось в октябре 2022 года. В деле насчитывается 36 эпизодов: помимо 31 убийства, ему инкриминируют три покушения и два разбоя.

На предварительном следствии Тагиров признался в преступлениях, однако в суде поменял показания и стал все отрицать. Он заявил, что его якобы пытали, чтобы получить признания.

Что сказал Тагиров в последнем слове

19 марта в Верховном суде Татарстана Радик Тагиров выступил с последним словом. Он отказался признавать вину и попросил «не судить его за деяния, которые не совершал».

По его словам, следствием не представлены правдоподобные мотивы: «У меня не было ни прямых, ни косвенных мотивов совершать эти убийства для обогащения, у меня в голове просто не укладывается такое... В деньгах не нуждался, а если бы нуждался, никогда бы не решился на обогащение таким образом».

Фото: Алина Файзрахманова/ТАСС Радик Тагиров (слева), обвиняемый в убийстве 31 пожилой женщины в 15 городах России, во время заседания в зале Верховного суда Татарстана

Также обвиняемый сказал, что не был знаком ни с одной жертвой и в других городах, где были совершены убийства, не бывал. Как утверждал Тагиров, во время предварительного следствия он плохо ориентировался на местах преступлений. По его словам, все проходило без понятых и свидетелей — только с участием «заинтересованных лиц от правоохранительных органов».

«Я не знаю, как себя защитить», — сказал подсудимый о предъявленных ему обвинениях.

Представитель гособвинения Линара Чуркина, ссылаясь на первоначальные признания Тагирова, попросила суд признать Тагирова виновным по всем пунктам и приговорить его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. В итоге преступник был приговорен к пожизненному тюремному сроку.

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