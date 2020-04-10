Потребление пиццы и газировки резко выросло во время самоизоляции

В период действия ограничительных мер из-за распространения коронавируса продажи пиццы возросли на 71%, а газированных напитков — на 47%.
Кроме того, вынужденные сидеть дома люди стали чаще покупать «тихие» вина, кофе и пиво. Их продажи выросли на 26%, 23% и 6% соответственно.
Наряду с этим растёт потребление колбас, яиц, готового теста и овощей. В то же время снижается спрос на товары, относящиеся к категориям личной гигиены и красоты,
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты Роскачества посоветовали россиянам во время удалённой работы не употреблять фастфуд и алкогольные напитки. По словам специалистов, увлечение таких продуктов без достаточной двигательной активности чревато набором лишнего веса.
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