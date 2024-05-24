Потребление марихуаны в США возмутило политолога из России Политолог Марков: к счастью, у нас марихуане водку не победить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Марков

Политолог Сергей Марков в Telegram-канале высказался о потреблении марихуаны в США. По его словам, это приводит к революции психоактивных веществ в мире.

Ведь Америка остается мировым лидером в образе жизни. То есть скоро повально будут вместо виски и пива курить марихуану? Брр. Ужас какой. К счастью, у нас марихуане водку не победить, — написал политолог.

Сергей Марков добавил, если проамериканские политики «придут к власти России — они заставят молодежь России курить марихуаны вместо того, чтобы пить водку и пиво». Политолог пошутил, что в таком случае можно называть прозападную оппозицию в стране «Партия Марихуаны». Так эксперт прокомментировал новость Associated Press о том, как в США потребление марихуаны впервые превысило потребление алкоголя.

Ранее 40-летнего жителя Москвы задержали правоохранители. Мужчина выращивал марихуану в своей квартире. Москвич оборудовал специальный бокс и планировал незаконно продавать наркотики в небольших количествах.

Сотрудники полиции изъяли более килограмма марихуаны из незаконного оборота. Мужчину заключили под стражу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.