Потомок дома Романовых венчался в Париже

Ростислав Романов, потомок императорской линии дома Романовых, обвенчался с Фотеини Георгантой. Церемония прошла в кафедральном соборе Александра Невского в Париже. Об этом сообщил Telegram-канал «Антиглянец».

Гражданский брак был заключён в 2019 году в Британии. Канал отмечает , что у пары есть дети. Сегодня же пара решила обвенчаться.

Ростислав Романов — художник и дизайнер. Также с 2017 года он занимает должность вице-президента Объединения членов рода Романовых. Он является наследником мужской линии потомков великого князя Михаила Николаевича, младшего сына Императора Николая I.

Ранее сообщалось, что скандальный певец Прохор Шаляпин и канадская бизнесвумен Татьяна Клаудиа Девис поженились в Лас-Вегасе. Татьяна Клаудиа Дeвис — владелица сети адвокатских компаний. Торжество прошло в Лас-Вегасе в дoрогом отеле Wуnn, в клубе «Интрига». Клуб был полностью закрыт под торжество. По самым скрoмным подсчётам, молодые потратили на банкет около 15 млн рyблей.