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Четверо потомков художника Ивана Айвазовского, в настоящее время проживающие в Австралии, посетили Крым.

Речь идёт о прапраправнучках художника Аманде Роджерс и Люси Энн Бастекки, которые приехали в Россию со своими дочерьми Джорджией и Фредерикой. Никто из них к изобразительному искусству отношения не имеет.

Джорджия является профессиональной арфисткой и выступает в составе Сиднейского симофнического оркестра. 29 сентября она собирается дать сольный концерт в Феодосийской картинной галерее, носящей имя её знаменитого предка.

Кроме того, австралийские гости планируют принять участие в традиционном бале, который состоится в галерее, посетить своих крымских друзей и искупаться в Чёрном море, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Аманда Роджерс прилетала в Крым в июне по случаю церемонии присвоения аэропорту Симферополя имени Айвазовского. Она была очень впечатлена тем, что жители полуострова до сих пор хранят память о художнике.