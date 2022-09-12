Стало известно, насколько снизился поток туристов из России в Европу Глава АТОР Ломидзе: турпоток из России в Европу в этом году упал на 90-95% по сравнению с 2019-м

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Поток туристов из России в Европу по итогам первых семи месяцев 2022 года упал на 90-95% по сравнению с допандемийным периодом, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. Она отметила, что этот показатель в ближайшее время станет еще меньше.

Турпоток в Европу по итогам первых семи месяцев 2022 года составил всего 5-10 процентов от того объема, который был в доковидное время, — сказала Ломидзе.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что сейчас рискованно посещать европейские страны, так как россияне могут столкнуться с негативным отношением. Он призвал путешественников из РФ не терять здравый смысл и осторожность, так как в недружественных государствах можно попасть в совершенно разные ситуации.

Санкции, пояснил Барзыкин, создают серьезные трудности для российских туристов, в частности, во время оплаты банковскими каратами и брони гостиниц. Новая схема получения «шенгена» станет в разы дороже и сложнее. При этом еще не факт, что его выдадут.

С 12 сентября прекратил свое действие упрощенный визовый режим между ЕС и Россией, соглашение о котором было подписано 15 лет назад. Теперь для оформления въездных виз россиянам надо будет заплатить €80 вместо €35. Максимальный срок рассмотрения заявлений увеличивается до 45 дней.