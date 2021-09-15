Потерявшуюся в аэропорту Домодедово собаку нашли с помощью толстовки

Потерявшуюся в аэропорту Домодедово собаку Еву нашли почти через неделю поисков. Обнаружить питомца помогла толстовка. Об этом телеканалу «360» рассказала хозяйка собаки Екатерина.

Одежду передали сотрудникам аэропорта, которые занимались розыском питомца. И план сработал. Собака почувствовала знакомый запах, и её удалось поймать, — сообщила владелица собаки.

Теперь же Екатерина занимается вопросом перелёта обратно в Крым. Только на этот раз она собирается добиться того, чтобы собака осталась в салоне самолёта.

Известно, что Ева должна была улететь в Симферополь вместе с хозяйкой ещё 10 сентября. Из-за того, что по условиям авиакомпании собаку нельзя было держать в салоне, её отправили в багаж. После прилёта в Крым хозяйка узнала, что собаки на борту не было. Как оказалось, она сбежала из переноски во время погрузки.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево в багажном отделении самолёта, прилетевшего из Китая, был обнаружен мёртвый американский бульдог.

Кроме того, компания «Аэрофлот» пообещала пересмотреть правила транспортировки переносок с животными во всех аэропортах после инцидента с гибелью двух кошек во время перелёта. Они следовали рейсом Нью-Йорк — Москва — София и умерли во время пересадки в аэропорту Шереметьево.