Потерявший семью в «Зимней вишне» призвал не линчевать Лебедева за открытку

Житель Кузбасса Игорь Востриков, потерявший всю семью (жену с тремя детьми и сестру) во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в марте 2018-го, в разговоре с NEWS.ru оценил извинения дизайнера Артемия Лебедева за открытку от его студии ко Дню Всех Святых с изображением горящего кинозала. Собеседник призвал не линчевать блогера «за поздравление, тупое мнение или высказывания». Таким образом он прокомментировал реакцию пользователей на пост компании, в котором многие увидели отсылку к пожару в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Вне зависимости от смысла картины, автор не должен повторять судьбу авторов [французского сатирического журнала] Charlie Hebdo. Линчевать за поздравление или тупое мнение или высказывания нельзя! Картинка 2017 года, но мы в 2021-м, и думаю, про пожар в кинотеатре Кемерово Лебедев в курсе. Так что если он это сделал с умыслом на «Зимнюю вишню», то он дебил и это его проблема, — подчеркнул Востриков.

Он отметил, что люди, которым не понравился пост студии Лебедева, должны отвернуться от дизайнера.

Меня волнуют неприкасаемые лица, ушедшие от наказания [за пожар в «Зимней вишне»], а то, что говорит и делает этот тип, мне безразлично, — резюмировал Востриков.

На публикацию в Instagram-аккаунте студии Артемия Лебедева отреагировал и депутат Госдумы Сергей Пахомов. Политик подчеркнул, что организация, опубликовав на своей странице в Instagram открытку ко Дню Всех Святых с изображением горящего кинозала, поступила «не очень красиво».

Позже Лебедев на своём YouTube-канале объяснил , что опубликованная картинка с горящим кинозалом не имеет никакого отношения к пожару в кемеровском ТЦ и что «очень сопереживает» жителям Кузбасса из-за трагедии в 2018-м.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. Он унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Следователи установили, что причиной ЧП стало стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не функционировала система пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.

Ранее житель Кузбасса Игорь Востриков, потерявший всю семью (жену с тремя детьми и сестру) во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в марте 2018-го, в разговоре с NEWS.ru оценил приговоры фигурантам уголовного дела, вынесенные Кемеровским судом. Собеседник назвал вердикт инстанции справедливым.