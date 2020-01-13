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Глава РФ Владимир Путин распорядился внести поправки в законодательство, предусматривающие освобождение от уголовной ответственности медиков, случайно потерявших наркотические или психотропные лекарственные препараты.

Изменения должны коснуться инцидентов, когда утрата веществ «не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты», говорится на сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 июля 2020 года в России запретят продажу немаркированных лекарств, а за выдачу цифровых кодов оператор станет взимать плату. Уточняется, что ранее приобретённые лекарства могут продаваться без маркировки до истечения срока годности.

Обязательная маркировка лекарств не вызовет роста цен на жизненно важные препараты. Такие данные следуют из письма заместителя руководителя ФАС Рачика Петросяна. Сейчас обязательная маркировка лекарств, находящихся в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), обходится производителям в 50 копеек за упаковку. Такие данные ФАС привела в письме в Центр развития перспективных технологий, который будет генерировать маркировочные коды и сформирует национальную систему маркировки и прослеживания товаров. Пакет в 50% этой организации контролируют структуры Алишера Усманова, пакеты по 25% принадлежат Ростеху и «Элвис+ Групп» Александра Галицкого.