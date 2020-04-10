Потерявшие из-за коронавируса работу россияне получат максимальное пособие

https://static.news.ru/photo/313d2052-7b49-11ea-b885-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все безработные, вставшие на учёт в органы службы занятости с начала марта, получат максимальное пособие в размере 12 130 рублей, также доплату по 3 тысячи рублей за каждого несовершеннолетнего ребёнка в семье. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минтруд страны.

Максимальный размер пособия по безработице будет назначаться гражданам автоматически на одиннадцатый день после обращения, если к этому моменту заявитель не нашёл подходящую вакансию. Если в семье безработного имеются несовершеннолетние, то доплата составит по 3 тысячи рублей на каждого ребёнка, — приводит «Интерфакс» слова руководителя ведомства Антона Котякова.

Максимальное пособие будет назначаться на три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года — для всех граждан, которые обратились в органы службы занятости с 1 марта, причём вне зависимости от уровня дохода на предыдущем месте работы.

Пособие можно оформить не выходя из дома — с 9 апреля для регистрации в качестве безработных имеется возможность подать заявление в центр занятости через портал «Работа в России».

Ранее глава государства Владимир Путин объявил, что федеральное пособие по безработице в размере 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощённом порядке по заявлению граждан, потерявших работу, вне зависимости от прежних доходов.