Потерявшая глаз при теракте подала к Треповой иск на 2 млн рублей Потерявшая глаз при взрыве в Петербурге заявила иск к Треповой на 2 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Одна из пострадавших в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге подала гражданский иск на 2 млн рублей к Дарье Треповой, обвиняемой в теракте, пишет «Фонтанка». По данным издания, 36-летняя Майя из Ставрополя заявила, что потеряла правый глаз и перенесла пластическую операцию, деньги необходимы для возмещения трат на протез и дальнейшие операции.

Пострадавшая заявила свои требования на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда 20 ноября. Майя сообщила, что ее здоровью нанесен тяжкий вред, а после взрыва, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, она на какое-то время потеряла зрение.

Девушка хочет добиться от Треповой возмещения материального и морального вреда. Досудебные показания Майи на заседании зачитывал следователь, отмечает издание.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что Трепова должна возместить ущерб в результате взрыва в кафе на сумму 1,9 млн рублей компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», ранее принадлежавшей бизнесмену Евгению Пригожину, который погиб в результате авиакатастрофы 23 августа. После гибели Татарского в апреле Пригожин сообщал, что заведение на Университетской набережной, в котором произошел взрыв, ранее было передано им патриотическому движению «Кибер Фронт Z».