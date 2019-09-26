https://static.news.ru/photo/9f968906-e03c-11e9-9dda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сержант ОМОНа Александр Лягин назвал приговор Павлу Устинову слишком суровым, но считает его виновным, передаёт корреспондент News.ru из Мосгорсуда, где рассматриваются жалоба адвокатов фигуранта и представление Генпрокуратуры на приговор Устинову.

Тверской суд 16 сентября 2019 года признал Павла Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил его к трём с половиной годам колонии общего режима.

Вечером того же дня актёр Александр Паль запустил флешмоб в поддержку Павла. Инициативу поддержали звёзды шоу-бизнеса, худруки и артисты московских театров, журналисты и священники, генсек «Единой России» Андрей Турчак и другие. 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».

20 сентября Московский городской суд заменил меру пресечения в отношении Устинова с ареста на подписку о невыезде. Об освобождении фигуранта из-под ареста ходатайствовала прокуратура. Защита в лице Дмитрия Чешкова и Анатолия Кучерены поддержала ходатайство. Сам Устинов участвовал в процессе по видеосвязи. На заседание также пришли актёры Таисия Вилкова и Павел Табаков.

Ранее News.ru сообщал, что Мосгорсуд отложил до 30 сентября рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову. Это необходимо для решения вопроса о приобщении ряда доказательств, в том числе видеозаписи, представленной защитой.