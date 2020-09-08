Потерпевшие по делу Ефремова захотели проверить показания свидетелей защиты

https://static.news.ru/photo/3708910e-f1e8-11ea-ae85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потерпевшие в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым намерены подать заявление в правоохранительные органы, чтобы проверить достоверность показаний свидетелей защиты артиста. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский.

Напишем заявление, представим некоторую доказательственную базу. И, скорее всего, подадим заявление в правоохранительные органы, — цитирует РИА Новости защитника.

Во время судебного заседания слепой на один глаз свидетель Александр Кобец и его приятель Андрей Гаев, которые якобы были на месте аварии, в ходе допроса указывали, что Ефремов выходил со стороны пассажирского сиденья, однако суд не принял во внимание их показания.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил, что силовики могут возбудить уголовное дело, если показания свидетелей защиты осуждённого российского актёра Михаила Ефремова признают ложными. По его словам, в приговоре по делу данные факты выделяют в отдельную часть. Одновременно с этим пресс-служба МВД РФ сообщила, что эксперты общественного совета при ГУ МВД по Москве попросили дать уголовно-правовую оценку действиям адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и дававших, как они считают, лживые показания свидетелей.

Актёр Михаил Ефремов 8 сентября получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно, писал NEWS.ru.