Потерпевшие по делу Ефремова отказались от присланных актёром денег

https://static.news.ru/photo/5cfa1cfc-ec3e-11ea-9f9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Потерпевшие по делу актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре Москвы, отказались от денег, присланных им подсудимым. Об этом из зала суда сообщает корреспондент NEWS.ru.

Ранее, 21 августа, защитники Ефремова сообщили, что от имени актёра всем пострадавшим после гибели курьера Сергея Захарова были отправлены по 200 тысяч рублей (в сумме — 800 тысяч).

Представитель потерпевших Ирина Хайрулина по этому поводу во время заседания сказала следующее:

У нас имеются телеграммы, согласно которым потерпевшие отказались от принятия этих средств. Прошу приобщить телеграммы к делу, — заявила Хайрулина.

Отмечается, что один человек всё же принял деньги от Ефремова. Им оказался старший сын погибшего Виталий.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре столицы. Его водителя госпитализировали, но он скончался в больнице. В момент аварии артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову грозит до 12 лет колонии.

Как передавал NEWS.ru, Ефремов несколько раз перешёл на личности во время заседания Пресненского суда Москвы, где рассматривалось это скандальное дело.

Артист в очередной раз заявил, что не виноват в случившемся. По его словам, он изначально признал вину из-за того, что «был с похмелья нервным».