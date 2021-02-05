Потерпевшая по делу Ефремова рассказала о причинах жалоб актёра на адвоката

https://static.news.ru/photo/431c26ee-67c3-11eb-8837-96000091f725_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший адвокат Михаила Ефремова Андрей Алёшкин пытался договориться с потерпевшей стороной по делу о смертельном ДТП о компенсации, но когда это стало известно актёру, он расторг с защитником договор и написал на него из колонии уже две жалобы. Об этом рассказала Ирина Стерхова, гражданская жена погибшего в ДТП курьера.

Алёшкин оказался единственным, по словам Стерховой, кто со стороны Ефремова выходил на связь с её адвокатом и пытался договориться о компенсации и возмещении ущерба.

А потом я узнала, что от его услуг Ефремов вдруг отказался. Похоже, никакая компенсация в планы актёра не входила, а Алёшкина в известность никто не поставил. В общем, Ефремов и его юристы уже привычно решили на мне сэкономить. Даже не сэкономить, а умышленно обмануть, — рассказала KP.RU Стерхова.

Она добавила, что заверения адвокатов Ефремова о компенсации материального ущерба тоже не соответствуют действительности и это несмотря на то, что чеки с расходами на ритуальные услуги были приобщены к материалам дела.

Ранее стало известно, что актёр Михаил Ефремов, осуждённый по делу о смертельном ДТП, снова подал жалобу на своего бывшего адвоката Андрея Алёшкина. Жалоба была подана в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга. По мнению актёра, высказывания Алёшкин навредили его репутации и шли вразрез его интересам.

ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Как сообщал NEWS.ru, осуждённый за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов «исчез» из колонии, в которой отбывает наказание. Об этом рассказал его друг в разговоре с журналистами.