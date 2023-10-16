«Потерпели поражение дважды»: историк рассказал о второй Куликовской битве Историк Володихин напомнил, как крымские татары были разбиты на Куликовом поле в 1542 году

Фото: Виктор Михайлович Васнецов, Public domain

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Современной науке хорошо известны детали сражения 1542 года под Зарайском, состоявшегося на том же месте спустя 162 года после Куликовской битвы. Об этом NEWS.ru рассказал историк Дмитрий Володихин, комментируя сообщение о том, что ученые установили место военного столкновения между русскими дружинами и крымскими татарами, названное археологами «второй Куликовской битвой».

Современной исторической науке очень хорошо известно, что при Иване IV действительно состоялась второе сражение на Куликовом поле. Это сражение венчало состоявшийся летом 1542 года татарский набег на Рязанщину. Специальный труд на эту тему несколько лет назад писал историк Никита Белов, так что музей «Куликово поле» не открыл что-то нового. Он просто популяризировал результаты того, что известно по летописям и другим источникам XVI столетия, — объяснил Володихин.

Он напомнил, что в 1542 году имели место «несколько набегов на Россию со стороны Крымского ханства». По словам Володихина, нападавшие «нанесли удар по юго-восточному сегменту российских оборонительных сооружений — в само сердце рязанских земель».

16 августа крымская конница приблизилась к границам Рязанщины и основной точкой удара должен был стать город Зарайск — он был хорошо укреплен, там был каменный кремль. Гарнизон выдвинулся навстречу татарам, ударил по ним, после чего передовые отряды нападавших побежали. Эта битва была предварительной и не означала полной победы. За отступающими крымцами устремились «большие государевы воеводы», то есть основные силы русской армии, — добавил историк.

По словам Володихина, когда крымские военные продвигались на юг, по ним «били с разных сторон», в итоге передовые конные отряды Московского царства настигли татар на Куликовом поле.

Там арьергарды войска крымцев были разбиты, значительную часть взяли в плен, а все остальные бежали с поля боя. То есть в 1542 году они потерпели поражение дважды, и второе было на Куликовом поле, — резюмировал ученый.

Ранее сообщалось, что российские ученые установили на Куликовом поле место, где в 1542 году, во времена Ивана Грозного, произошло сражение русских дружин и крымских татар спустя 162 года после Куликовской битвы. Археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле» назвали это сражение второй Куликовской битвой

Как писал NEWS.ru, после победы на Куликовом поле в 1380 году, одержанной князем Дмитрием Донским над войском Золотой орды, русские княжества стали объединяться в единое централизованное государство. Исключение составляла Новгородская республика.