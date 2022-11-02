«ВСУ уже поплыли»: военэксперт об удачном наступлении Вооруженных сил РФ Военный эксперт Матвийчук: ВСУ потеряли около 70% личного состава на Угледарском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил об успехе Вооруженных сил России в наступательной операции на Угледарском направлении. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что ракетные удары России практически перечеркнули железнодорожное сообщение в этом районе, из-за чего украинские военные лишились возможности пополнить запасы снарядов. Он добавил, что успех российской армии связан с большими потерями личного состава ВСУ, которые могут составлять около 70%.

Украинцы на данный момент испытывают достаточно сильный снарядный голод, особенно для реактивных систем залпового огня. Также дают о себе знать и потери ВСУ в личном составе, которые, по некоторым данным, составляют около 70% личного состава (на Угледарском направлении. — NEWS.ru), любая другая армия Европы уже давно бы сдалась, да и ВСУ уже «поплыли», — заявил он.

По прогнозам эксперта, примерно через 2-3 недели стоит ожидать «достаточно неплохих результатов» на данном участке боевых действий.

Ранее Матвийчук предположил, что в течение трех-четырех недель в российской армии произойдут серьезные изменения. По словам специалиста, за этот период в рядах резервистов ВС РФ полностью сформируют военные части. Также в течение этого срока завершатся процедуры боевого слаживания.