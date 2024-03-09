Потеплеет до +17, но будут весенние сюрпризы: какая погода в РФ 11–17 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале следующей недели ожидается очень холодная погода на всей территории России. Затем в Москве и других регионах центральной части страны начнется небольшое потепление, а Сибирь останется во власти морозов. Какая погода ждет россиян на неделе с 11 по 17 марта, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ждет жителей Москвы и европейской части России

По словам Александра Ильина, в Центральном федеральном округе вся следующая неделя пройдет под влиянием антициклона, будет преобладать хорошая погода. Ожидается, что осадков выпадет немного, в северо-восточной части округа даже будет снег.

«Ждать каких-то высоких температур не придется. Начало недели будет достаточно прохладным. На северо-западе и западе Европейской России температуры будут находиться на нулевой отметке со слабым плюсом», — отметил метеоролог.

В центральной части Европейской России, в том числе в Московском регионе, в начале предстоящей семидневки ожидается минус 1–5 градусов в дневные часы, а на востоке ЦФО, в Поволжье и Европейском Приуралье — до минус 10–15. В Ханты-Мансийском автономном округе и на Ямале еще холоднее — до минус 15–20.

Со вторника, 12 марта, в европейской части России начнется небольшое потепление, отмечает Александр Ильин. В центральных районах температуры будут в диапазоне от минус 2 до плюс 2, в Приуралье также закончатся холода: там в дневные часы столбики термометров поднимутся до минус 2–7 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каких регионах России прогнозируется самая теплая погода

По прогнозу метеоролога, на юге России не будет сильных осадков. В отдельные дни во второй половине недели на черноморском побережье и в горах Северного Кавказа может идти днем дождь, а в ночные часы — мокрый снег.

Температура воздуха в южных регионах будет существенно выше, чем в остальной части Европейской России. С начала недели воздух в этих субъектах прогреется до 8–13 градусов выше нуля, в отдельные дни на черноморском побережье благодаря солнечной погоде может потеплеть до 13–17 градусов.

На юге Дальнего Востока, в Приморском крае на будущей неделе будет без осадков. В первые дни там прогнозируется малооблачная погода, к концу рабочей пятидневки небо затянется облаками. Что касается температуры воздуха, то в дневные часы на юге Приморья будут в основном плюсовые значения — 2–7 градусов, в отдельные периоды при прояснениях столбики термометров поднимутся до 8–10 градусов тепла. На севере региона и в Хабаровском крае воздух будет примерно на пять градусов прохладнее.

Где в России ожидаются самые сильные морозы

За Уралом прогнозируется морозная погода, отметил Ильин. Холоднее всего будет в северных районах — от Ямала до Якутии и Чукотки. Там даже в дневные часы температуры будут существенно ниже минус 20 градусов.

«В регионах Южной Сибири в первой половине недели должно быть достаточно тепло — минус 2–7 градусов в дневные часы, на Южном и Центральном Урале чуть прохладнее», — прогнозирует Александр Ильин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во второй половине недели на юг Сибири и Урала придут холодные арктические массы, в итоге везде похолодает, особенно в Прибайкалье, на Горном Алтае, в Туве. Столбики термометров опустятся там в ночные часы до минус 13–18 градусов. В Забайкальском крае, Бурятии и Амурской области также ожидается морозная погода.

Ждать ли настоящей весенней погоды

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, прогнозируя понижение температурного фона в Москве и Подмосковье, отметил, что погода будет зимняя.

«Погода в начале марта сыграла со многими жителями Центрального федерального округа, в том числе и с москвичами, первоапрельскую шутку. <...> Но нужно один раз и навсегда сказать себе, что март — это зимний месяц, и тогда очарование весеннее не будет быстро таять. Наступает заметное понижение температуры», — сообщил синоптик.

Также Вильфанд отмечал, что климатическая весна не наступит в марте из-за большой плотности снега. По его словам, в начале марта ее встретят только жители Калининградской области, Краснодарского края и Крыма.

«Поскольку снега много и, самое главное, плотность снега большая, <...> поэтому сойдет он не скоро, по расчетам, не раньше первой декады апреля», — сказал Вильфанд.

С ним согласен ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Не даром в народе говорят: „Пришел марток — надевай семь порток“. Грядущая весна будет крайне неустойчивой», — добавил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В качестве примера он привел погоду в ночь на 7 марта в Москве — было холоднее, чем в предыдущие дни. На опорной метеостанции ВДНХ к 06:00 температура понизилась до 10,4 градусов мороза, что на пять градусов ниже нормы и соответствует климатическим показателям февраля, в центре столицы термометр показал минус 4,7, в Тушино и Бутово, соответственно, минус 12,7 и 13,7. В подмосковном Толстопальцево похолодало до минус 20,9.

В европейской части России 7 марта 20-градусные морозы наблюдались в Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской и Челябинской областях, а также в Башкирии. Еще холоднее было на Ямале, в Свердловской, Тюменской и Омской областях.

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