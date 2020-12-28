Потасовка с полицией при задержании опального отца Сергия попала на видео

https://static.news.ru/photo/94a75cca-499d-11eb-b2d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/youtube.com

Задержание спецназом бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) в Среднеуральском монастыре сопровождалось потасовкой. Сторонники опального монаха игнорировали требования силовиков разойтись, кричали «не трогайте отца [Сергия]».

На какое-то время верующим удавалось сдерживать напор силовиков, но в итоге отлучённого от церкви Сергия (Романова) задержали и увезли на допрос в СКР по Свердловской области. Момент потасовки попал на видео, сообщает Пятый канал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в отношении Сергия (Романова) возбуждены уголовные дела. Как пояснила его адвокат Светлана Герасимова, бывший схимонах обвиняется по ч. 3 ст. 101.1 УК (о склонении к самоубийству), по ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 330 УК (самоуправство). Юрист отметила, что Сергия уже отправили в Москву.