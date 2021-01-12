Посёлок-призрак появился на российском Севере

Микрорайон Советский, который формально входит в состав Воркуты (Республика Коми), отключён муниципальными властями от коммуникаций в целях экономии ресурсов. Последние жители населённого пункта, расположенного в 14 км от города, покинули его перед самым наступлением 2021 года.
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Практика закрытия посёлков, подобных Советскому, применяется в Воркуте уже 20 лет. Стратегия уплотнения жилого фонда позволяет использовать его рационально. Так, когда основная часть жителей из многоквартирного дома выезжает, в здании остаются лишь несколько человек. Содержать целый дом ради них невыгодно, поэтому людей подселяют в другой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что журналист шведского издания SVT Берт Сундстрем рассказал о впечатлениях после поездки в российское Заполярье. По его словам, «ему становится тоскливо» из-за того, что ненцы теряют связь с традициями. Журналист обратил внимание, что многие ненцы в Ненецком автономном округе отказались от кочевого образа жизни.