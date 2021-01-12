Посёлок-призрак появился на российском Севере

https://static.news.ru/photo/be6d96ae-5565-11eb-aece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Базарная площадь.Воркута./vk.com

Микрорайон Советский, который формально входит в состав Воркуты (Республика Коми), отключён муниципальными властями от коммуникаций в целях экономии ресурсов. Последние жители населённого пункта, расположенного в 14 км от города, покинули его перед самым наступлением 2021 года.

Об этом сообщает «Российская газета». Издание отмечает, что Советский построили в 1954 году неподалёку от шахты Юнь-Яга. В лучшие годы там проживали 6-7 тыс. человек, но после закрытия в 1990-х годах шахты люди стали покидать северную территорию. Последние 50 жителей в декабре перебрались в Воркуту.

Практика закрытия посёлков, подобных Советскому, применяется в Воркуте уже 20 лет. Стратегия уплотнения жилого фонда позволяет использовать его рационально. Так, когда основная часть жителей из многоквартирного дома выезжает, в здании остаются лишь несколько человек. Содержать целый дом ради них невыгодно, поэтому людей подселяют в другой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналист шведского издания SVT Берт Сундстрем рассказал о впечатлениях после поездки в российское Заполярье. По его словам, «ему становится тоскливо» из-за того, что ненцы теряют связь с традициями. Журналист обратил внимание, что многие ненцы в Ненецком автономном округе отказались от кочевого образа жизни.