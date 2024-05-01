Посылки «Почты России» задерживают на таможне из-за нехватки денег ФТС сообщила о задержке посылок «Почты России» из-за нехватки денег на счету

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С 30 апреля происходят задержки в оформлении посылок, доставляемых «Почтой России», сообщила Федеральная таможенная служба. Причиной этого является недостаток средств на лицевом счете оператора, из-за чего оплата таможенных пошлин не проходит. По данным ФТС, всего задерживается не более 0,2% от всех посылок.

Задержки связаны с недостатком денежных средств, размещаемых на лицевом счете АО Почта России для перечисления таможенных платежей за ввозимые посылки, — говорится в сообщении.

Все задержанные посылки будут переоформлены, когда «Почта России» пополнит лицевой счет. В настоящий момент ни одна из них не была возвращена в страну отправления. Проблем в работе с посылками, оплата которых не требуется, не фиксируется.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предупредил, что в случае отмены порога беспошлинной торговли выручка «Почты России» может сократиться на 20%. Депутат также выразил уверенность, что снижение до €200 лимита беспошлинных покупок при ввозе зарубежных товаров, купленных лично или в интернет-магазинах, вызовет убытки, рост цен и социального напряжения.