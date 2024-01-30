«Поступать так же»: Михалков призвал ответить на блокировки YouTube Михалков предложил зеркальный ответ после блокировки «БесогонТВ» на YouTube

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Никита Михалков

Россия должна поступать зеркально в отношении западных каналов, заявил председатель Союза кинематографистов РФ народный артист России Никита Михалков, комментируя блокировку на американском видеохостинге YouTube своего канала «БесогонТВ». По его словам, которые приводит ТАСС, для российского контента есть другие площадки.

Мы должны зеркально к этому относиться и точно так же с ними поступать. Тоже закрывать их каналы такого рода. А для нашего контента у нас есть свои площадки, отечественные, подконтрольные нам и действующие в соответствии с нашим законодательством и нашими интересами, — приводит агентство слова Михалкова.

Ранее Михалков, комментируя блокировку своего канала, удивился, что проекту так долго удалось просуществовать на этой площадке, учитывая, какие «острые и неудобные для коллективного Запада» темы поднимались в нем. Режиссер напомнил, что он уже больше года находится под санкциями и его команда была готова к «таким конвульсиям» Запада.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов между тем заявил, что Госдума получает много обращений по теме закрытия видеосервиса YouTube, однако пока подобные меры не подготавливаются. Он предположил, что ситуация связана с отсутствием полноценной российской альтернативы.