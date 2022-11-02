«Построить дом мечты»: в Подмосковье появится пятый посёлок для врачей Губернатор Подмосковья Воробьёв сообщил о возведении пятого посёлка для врачей в области

Фото: воробьёв.рф

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

В Московской области появится уже пятый посёлок для врачей и медицинских сотрудников, рассказал «360» губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. По словам главы региона, в Воскресенске выделили около девяти гектаров земель, где возведут частные дома, детские площадки, школы, поликлиники и благоустроенные дворы. Построить дом там смогут 100 врачей, уточнил Воробьёв.

Поселок появится в Новлянском квартале. Воробьёв подчеркнул, что повышение качества медицины является одной из ключевых задач, а значит, необходимо привлекать сильных медспециалистов.

В прошлом году мы запустили программу, смысл которой предоставить бесплатные земельные участки медикам, чтобы они могли построить дом. Видим, что интерес большой, поэтому мы решили расширить программу и к Новому году будем предоставлять землю ещё в одном городском округе — в Воскресенске. Построить дом мечты там смогут 100 врачей. Задача — сделать так, чтобы к нам в Подмосковье приезжали лучшие специалисты и хотели остаться здесь работать, строить своё будущее, — рассказал Воробьёв.

В свою очередь министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что новый посёлок для врачей обеспечат электро- и водоснабжением, а также подведут газ.

Первоначально в Подмосковье определили четыре городских округа, на территории которых выбрали более 550 земельных участков для медицинских работников, среди них 330 уже передали врачам. В настоящее время посёлки для медиков существуют в Богородском округе, Домодедово, Ступино и Сергиевом Посаде.

С января 2022 года по программе «Земля врачам» в Московской области предоставлено 960 участков, что составляет 96% запланированного объёма на текущий год.

31 октября Воробьёв предложил компенсировать арендную плату за жильё переехавшим в Подмосковье жителям Белгородской области. Такая мера поддержки может понадобиться белгородским семьям, которые на данный момент проживают в пунктах временного размещения. Глава региона предложил обсудить программу с самими жителями, чтобы понять, насколько она востребована.