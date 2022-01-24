«Пострашнее звери были»: член СПЧ Каляпин прокомментировал слова Кадырова

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Каляпин рассказал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не в первый раз оказывает давление на него. Так в беседе с изданием Lenta.ru он прокомментировал призыв Кадырова к силовикам задержать самого правозащитника и журналистку Елену Милашину как террористов, подчеркнув, что ситуация не скажется на работе организации и его коллег.

У меня не первая ситуация, когда Кадыров на меня наезжает, и я, по-моему, никогда не давал повода подумать, что это как-то может повлиять на мою работу или комментарии. Я не скажу, что это рядовое событие и происходит каждый день. Но это далеко не первый раз. Переживём, по крайней мере постараемся. Уж точно ни моя позиция не изменится, ни моя работа, ни работа моих коллег. <...> Наслушался всякого за это время и не только от Кадырова, и пострашнее звери были, — сказал Каляпин.

Он добавил, что не удивляется тому, что Кадыров записывает в террористы каждого несогласного, критикующего даже не его, а противозаконные действия полицейских.

Рамзан Ахматович просто не следит за языком и не в первый раз несёт какую-то чушь. По-моему, к этому все давно привыкли. У него психические реакции пятилетнего ребенка, — заявил Каляпин.

Он предположил, что поведение главы Чечни вызвано критикой в адрес чеченской полиции. Каляпин считает, что сотрудники незаконно доставили жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву к следователю в Грозный. Он назвал их действия бандитским налётом и указал на нарушения: либо женщину должен был допросить местный следователь, либо к ней мог приехать сотрудник из Грозного. Можно было и допросить её по видеосвязи, так как она проходит в статусе свидетеля.

Ворвались в квартиру федерального судьи, на что не имели права и что прямо запрещено законом о статусе судей. У них вообще права врываться в квартиру не было. Постановление о приводе не дает такого права. Фактически они человека взяли в заложники, — сказал Каляпин.

Сегодня утром глава Чечни написал, что Игорь Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина являются «террористами», а также извлекают прибыль из ситуации в Чечне и представляют её в выгодном для себя свете. Он также обратился к силовым структурам с требованием задержать их.

Ранее Рамзан Кадыров назвал бывшего судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства». По его мнению, Янгулбаев не смог воспитать «интеллигентных детей, предал судебную систему и сбежал, прикрывшись статусом судьи». Операцию по задержанию же Кадыров назвал проведённой в рамках закона, добавив, что Мусаева напала на сотрудника правоохранительных органов, едва не лишив того зрения.