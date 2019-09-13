https://static.news.ru/photo/71ef26ca-d547-11e9-8c66-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/irk38mchs

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил закончить все восстановительные работы в Иркутской области до 2023 года. Об этом он заявил на заседании правительства.

Понятно, что если что и делать в таких условиях, то делать самым лучшим образом, восстанавливая инфраструктуру, делая её более современной и удобной. Все работы должны быть завершены в 2023 году, — цитирует его РИА Новости .

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате наводнения погибли 25 человек, были подтоплены около 17,4 тысячи домов.

Ранее News.ru писал, что более 350 свидетельств выдали на новое жильё пострадавшим от паводка в Иркутской области. Выплаты на покупку недвижимости производятся за счёт федерального бюджета. Всего в регионе без домов остались свыше 17 тысяч человек.