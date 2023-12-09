Пострадавших при стрельбе в Брянске подростков прооперировали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние двух подростков, которые пострадали во время стрельбы в брянской гимназии № 5, остается тяжелым, но стабильным, сообщили в Минздраве РФ. Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов отметил, что доставленных в Москву мальчиков прооперировали, одного из них уже перевели из реанимации в травматологическое отделение.

Им проведены хирургические операции. Один из них уже переведен из реанимации в травматологическое отделение, находится в сознании. Второй пока в медикаментозном сне, — сказал Кузнецов.

Помощник главы Минздрава добавил, что состояние еще троих пострадавших, проходящих лечение в больницах Брянска, оценивается как средней степени тяжести. Кузнецов заявил, что все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Трагедия произошла 7 декабря на уроке биологии. Восьмиклассница пронесла в учебное заведение дробовик и открыла огонь по одноклассникам. Следственный комитет России опубликовал кадры из гимназии, где правоохранители проводили осмотр места происшествия. В результате трагедии погибли два человека, включая стрелявшую.

Сотрудники полиции обыскали квартиру, где проживала девочка. Известно, что отца школьницы допросили. Именно ему принадлежал дробовик, из которого 14-летний подросток начал стрелять по одноклассникам. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве по факту стрельбы.