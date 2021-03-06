Пострадавшим от взрыва жителя Ярославля выделят свыше 211,6 млн рублей

https://static.news.ru/photo/b72544b6-7f16-11eb-901b-96000091f725_660.jpg Фото: 76.mchs.gov.ru

Российское правительство выделит из резервного фонда более 211,6 миллионов рублей на покупку жилья для граждан из Ярославля, пострадавших в результате взрыва. Указанный уровень финансирования позволит им приобрести в общей сложности более 4,8 тысячи квадратных метров жилплощади. Распоряжение о выделении средств подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Взрыв произошёл в одном из многоэтажных домов в Ярославле 21 августа прошлого года. В результате ЧП погибли три человека. Жертвами взрыва стали мама с восьмилетним сыном и женщина 66 лет. Ещё трёх женщин госпитализировали. Следствие рассматривало несколько версий ЧП, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже.

Более 211,6 миллионов рублей получат жители Ярославской области, потерявшие свои квартиры после взрыва бытового газа. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится на сайте кабмина.

Соглашение о предоставлении денег Минстрой за 30 дней должен заключить с руководством региона.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Ярославля Сергей Канатьев, который потерял жену и сына из-за взрыва газа в доме на улице Батова, призвал россиян помнить о важности соблюдения правил безопасности, в том числе при использовании газа.