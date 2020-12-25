Пострадавший в ДТП под Рязанью 10-летний мальчик лишился трёх конечностей

https://static.news.ru/photo/a244532c-46e3-11eb-9308-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП и ЧП Рязань/vk.com

Хирурги центра доктора Рошаля в Москве были вынуждены ампутировать три конечности 10-летнему мальчику, который пострадал в ДТП с автобусом под Рязанью.

При перевозке ребёнка с места ДТП и транспортировке в ОДКБ удалось стабилизировать его состояние в ситуации, когда это казалось практически невозможным, — заявил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Он подчеркнул, что врачи центра медицины и катастроф и врачи-реаниматологи областной клинической больницы проявили высочайший профессионализм. Ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностирована сочетанная травма скелета.

В настоящий момент в больницах Рязани остаются шесть пострадавших взрослых, их жизни ничего не угрожает, а также четверо детей: один в тяжёлом состоянии, один с лёгкими травмами и ещё двое детей в состоянии средней тяжести.

ДТП произошло на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области в пятницу в 3:00 с рейсовым автобусом, который двигался по маршруту Москва — Волгоград. По предварительным данным, 32-летний водитель уснул за рулём, автобус вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе водитель. Пострадали 12 человек в возрасте от 7 до 48 лет. Возбуждено уголовное дело, писал NEWS.ru.