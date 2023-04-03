Пострадавший при взрыве в Петербурге рассказал о девушке со статуэткой SHOT: Татарский лично позволил девушке внести бюст со взрывчаткой в кафе

Фото: sledcom.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на одного из пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге на творческом вечере военкора Владлена Татарского сообщил, что девушка, которая внесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, была знакома с журналистом. По его словам, девушка ранее приносила на встречи с Татарским открытки с рисунками, а теперь приготовила его бюст. Девушка пожаловалась журналисту, что ей не разрешили внести фигурку в заведение из соображений безопасности, но Татарский попросил сделать для девушки исключение.

[Девушка сказала], что ее не пускают, думают, что там бомба. Она сказала: «Тогда, если вы не возражаете, я схожу принесу бюст». Он сказал: «Да, неси». Она принесла, он ее пригласил сесть туда поближе с ним. Она отказалась и села, как она выразилась, на «королевский трон», в самый дальний угол. Владлен достал подарок, все посмеялись, что бюст без живота. Пара вопросов, ответы, и потом произошел взрыв, — рассказывает очевидец.

Взрыв в петербургском кафе, где проходила творческая встреча с военкором Владленом Татарским, произошел 2 апреля вечером. Журналист скончался на месте, еще более 30 человек пострадали.