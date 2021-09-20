Пострадавших во время стрельбы в Перми доставили в Москву

Спецборт МЧС с семью пострадавшими в результате стрельбы в пермском университете приземлился во Внуково. Их состояние оценивается как тяжёлое, передаёт ТАСС.

В полёте пострадавших сопровождали медики отряда Центроспас МЧ, а также Федерального центра медицины катастроф. Из аэропорта они будут отправлены в ведущие федеральные центры Минздрава России — институт Вишневского, институт Бурденко и ЦИТО.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров.

В результате стрельбы погибли шесть человек и ещё 29 пострадали. 21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим.

Сам стрелок при задержании был ранен. В настоящее время он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Для того, чтобы выяснить был ли он вменяем во время нападения и отвечал ли за свои действия, его планируется направить на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.