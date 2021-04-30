Пострадавших в аварии детей выписали из больниц Ставрополья

https://static.news.ru/photo/a19943b0-ab2e-11eb-a4fd-96000091f725_660.jpg Фото: мвд.рф

Медики на Ставрополье выписали из больниц детей, которые пострадали в ДТП с микроавтобусом, грузовиком и легковым автомобилем. Одна девочка была отправлена домой, ещё одна уехала на долечивание в Волгоград, где проживает. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в ДТП пострадало девять девочек. Одна девочка была выписана вчера, одна — сегодня. Ещё одна девочка переводится на долечивание в Волгоград, её забирают родители. Жизни ничто не угрожает. Также вчера шестерых пострадавших детей транспортировали в Москву, — заявили в ведомстве.

В Минздраве России заявили, что шесть пострадавших детей транспортировали в Центр имени Бурденко, а также в детскую больницу имени Пирогова. Их доставили самолётом в воскресенье, 2 мая.

ДТП произошло 30 апреля на трассе Р-216 Астрахань — Ставрополь. По предварительным данным, аварию спровоцировал легковой автомобиль ВАЗ-2109. Он столкнулся с большегрузом DAF, который опрокинулся на микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В нём ехали 14 детей и трое взрослых. На месте аварии погибли пять детей. Девять несовершеннолетних и четверо взрослых получили телесные повреждения.

Позже в Сети появилось видео смертельной аварии. На кадрах видно, что легковой автомобиль грубо нарушает правила и выезжает на встречную полосу перед грузовиком, который едет ему навстречу. От удара большегруз отбрасывает, дальнобойщик теряет управление и сталкивается с микроавтобусом, в котором едут дети.