https://static.news.ru/photo/ee8ce41a-cccd-11e9-8c22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudia Thaler/dpa/Global Look Press

Представители общественных организаций и благотворительных фондов России заявили о создании ассоциации жертв террористических актов. Такое решение принято по итогам встречи их делегатов в Беслане.

Как отметили инициаторы идеи, большое количество людей объединены общей болью, поэтому появление такой ассоциации было лишь делом времени.

Заявлены уже и первые действия создаваемой структуры.

Нам вместе необходимо выступить с предложением о разработке и принятии законопроекта «О статусе жертв террористических актов», — цитирует ТАСС руководителя организации «Волга-Дон» Ирину Халай.

В новую ассоциацию войдут родственники жертв теракта в североосетинской школе «Матери Беслана», комитет по защите прав пострадавших при взрыве в жилом доме Волгодонска «Волга-Дон», общество по оказанию помощи пострадавшим от терактов «Надо жить», созданное после атаки боевиков во время мюзикла в Москве общественное объединение «Норд Ост», а также благотворительный фонд «Рейс 9268», появившийся по инициативе родственников жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом в 2015 году.

Ранее News.ru писал, что руководитель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева объявила о желании людей дать «новый импульс» расследованию теракта 2014 года. По её словам, пострадавшие и родственники жертв готовят обращение к силовикам.