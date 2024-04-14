Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья дадут деньги на аренду жилья Пострадавшие от паводка жители Оренбуржья получат три выплаты на аренду жилья

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Оренбургская область оказывает поддержку жителям, пострадавшим от наводнения, предоставляя компенсацию за аренду жилья в течение трех месяцев. Это решение было принято губернатором Денисом Паслером, пишет ТАСС.

Одиноким гражданам будет выплачено 10 тысяч рублей, а семьям из двух и более человек — 20 тысяч рублей. Эта помощь будет предоставлена тем, кто проживает на втором этаже многоквартирных домов и выше, в течение одного месяца, и тем, кто живет на первом этаже, в частных или садовых домах, в течение трех месяцев.

Однако компенсация не будет предоставлена жителям региона, у которых имеется два или более жилых помещений на праве собственности или по договору социального найма и которые находятся за пределами зоны чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что от жителей Оренбуржья поступило 268 049 заявлений на выплаты из-за паводка. В частности, на оказание единовременной материальной помощи поступило почти 214 тысяч заявлений. В настоящее время помощь от правительства региона получили 5,6 тысячи жителей на общую сумму 113,6 млн рублей.