https://static.news.ru/photo/361b294a-5b08-11ea-b1b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»

СМИ сообщили о состоянии людей, пострадавших на вечеринке в столичном банном комплексе, на которой в бассейн бросили сухой лёд. Трое человек в настоящий момент находятся в больнице.

Все они содержатся в токсикореанимации, передаёт Telegram-канал «112». Среди пациентов друзья блогера Екатерины Диденко Андрей Гойко и Сергей Сальников, а также работник сауны Александр Белов, помогавший доставать людей из бассейна.

Ещё двое участников инцидента Вячеслав Звягин и Екатерина Зюзина выписаны из медицинского учреждения.

Трагедия произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Блогер Екатерина Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.

Позднее стало известно, что химическое вещество супруг заказал через Интернет и хотел устроить жене сюрприз. Также в ходе допроса стало известно, что сотрудники сауны знали об опасности сухого льда и предупреждали о ней. По данным медиков, молодые люди погибли от механической асфиксии из-за перекрытия дыхательных путей, писал NEWS.ru.