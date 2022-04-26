Пострадавшему от халатности лейтенантов контрактнику выплатят 1 млн рублей

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Двое лейтенантов, по неосторожности которых контрактнику оторвало ногу после самопроизвольного выстрела зенитного орудия, должны будут выплатить пострадавшему 1 млн рублей по решению Борзинского гарнизонного военного суда. Помимо компенсации, обвиняемым также назначили судебное наказание, пишет «МК в Чите».

Одному из осуждённых суд назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Второму — штраф в 100 тысяч рублей. Кроме этого, удовлетворён гражданский иск потерпевшего в 1 млн рублей, — сообщает издание.

В конце августа 2021 года командир зенитной самоходной установки после занятий по боевой стрельбе по собственному недосмотру забыл проверить, не разряжены ли автоматы пушки. После этого зенитное орудие доставили в хранилище с неразряженным боезапасом.

Второй обвиняемый поручил солдатам заменить автоматы зенитной установки, так же не убедившись перед этим в том, что они разряжены. В итоге произошёл самопроизвольный выстрел, в результате чего одному из военнослужащих оторвало ногу.

Ранее бывший солдат из войсковой части 93401 Свердловской области, в которой погибли двое солдат, рассказал об избиениях там. Один из офицеров издевался над бойцами, в результате сам срочник лишился зубов. Командование в происходящее не вмешивалось.