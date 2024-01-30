Пострадавшего в смертельном ДТП под Новоуральском хоккеиста ввели в кому Е1.ru: пострадавшего в ДТП под Новоуральском 15-летнего хоккеиста ввели в кому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мама 15-летнего хоккеиста, который получил разрыв руки в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Серовском тракте под Новоуральском, рассказала, что ее сына ввели в искусственную кому. По словам женщины, которые приводит портал E1.ru, мальчик также потерял много крови и ему выбило зуб.

У него очень сильная травма руки, ее разорвало: и сухожилья, и артерии. Он потерял очень много крови, она просто лилась из него. Он ударился лицом у нас. Ему выбило зуб, — поделилась собеседница.

По информации портала, врачи прооперировали ребенка, им удалось стабилизировать его состояние, однако к настоящему моменту ребенок все еще в реанимации. В региональном минздраве уточнили, что подросток находится в состоянии средней тяжести. Мать второго потерпевшего спортсмена рассказала, что ее сына госпитализировали в Екатеринбурге, его состояние оценивается как стабильное.

О трагедии стало известно 29 января, ЧП произошло на 289-м км Серовского тракта. Автобус с хоккеистами врезался в легковой автомобиль Citroën. В Минздраве Свердловской области сообщили, что 67-летний тренер Виталий Плешков скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. В ДТП также погибли водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров.