Общество

Пострадавшего в ДТП в Петербурге ребёнка поместили в реанимацию

17:49, 18 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из четверых детей, пострадавших в результате ДТП в Северной столице, помещён в реанимацию. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.

Двоих несовершеннолетних отпустили домой после оказания медицинской помощи. Четвёртый ребёнок остаётся под наблюдением врачей. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное, рассказали ТАСС в Детской городской больнице №1 Петербурга.

ДТП произошло несколько часов назад в Колпинском районе. Кроссовер Volkswagen Touareg, з-а рулём которого находился мужчина 1954 года рождения сбил шесть человек на нерегулируемом пешеходном переходе. Как писал NEWS.ru, травмы получили девочки 2012, 2013, 2015 и 2016 годов рождения и две женщины.

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