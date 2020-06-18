Пострадавшего в ДТП в Петербурге ребёнка поместили в реанимацию

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В проблеме социального неравенства чиновники и толстосумы готовы не решать её, а манипулировать сознанием людей. Такое мнение высказал экономический обозреватель телеканала «Царьград» Юрий Пронько.

При этом, подчеркнул он, в этом задействованы «придворные СМИ», которые пытаются влиять на общественное мнение. Дескать, новый повышенный НДФЛ ударит по «среднему классу», сообщают источники в правительстве и близкие к...