Пострадавшего в ДТП в Петербурге ребёнка поместили в реанимацию

Один из четверых детей, пострадавших в результате ДТП в Северной столице, помещён в реанимацию. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.
Двоих несовершеннолетних отпустили домой после оказания медицинской помощи. Четвёртый ребёнок остаётся под наблюдением врачей. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное,
ДТП произошло несколько часов назад в Колпинском районе. Кроссовер Volkswagen Touareg, з-а рулём которого находился мужчина 1954 года рождения сбил шесть человек на нерегулируемом пешеходном переходе. Как писал NEWS.ru, травмы получили девочки 2012, 2013, 2015 и 2016 годов рождения и две женщины.
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